Врачи рассказали, как уберечь себя от инфаркта миокарда и инсульта

Инфаркт миокарда и инсульт являются следствием атеросклероза и повышенного артериального давления.

В Городском центре медицинской профилактики петербуржцам рассказали, как уберечь себя от инфаркта миокарда и инсульта. Рекомендации опубликовали в tg-канале учреждения.

Сердечно-сосудистые болезни – основная причина инвалидности во всем мире. В основе лежит атеросклероз, который развивается на протяжении многих лет, и приобретает серьезные формы обычно в среднем возрасте. Пресс-служба Городского центра медицинской профилактики

Инфаркт миокарда и инсульт являются следствием атеросклероза и повышенного артериального давления. Чтобы избежать этих состояний, нужно ежедневно контролировать артериальное давление. Кроме того, необходимо правильно питаться. Врачи призывают следить за уровнем холестерина в крови. Важно отказаться от курения. Для поддержания иммунитета и правильной работы организма нужно заниматься физкультурой.

Если человек столкнулся с инфарктом или инсультом, необходимо вызвать скорую помощь.

Ранее врач рассказал, что делать, если получил положительный результат теста на ВИЧ.

Видео: Telegram / ГЦМП СПб