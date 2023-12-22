Врачи рассказали, как уберечь себя от инфаркта миокарда и инсульта

В Городском центре медицинской профилактики петербуржцам рассказали, как уберечь себя от инфаркта миокарда и инсульта. Рекомендации опубликовали в tg-канале учреждения.
Сердечно-сосудистые болезни – основная причина инвалидности во всем мире. В основе лежит атеросклероз, который развивается на протяжении многих лет, и приобретает серьезные формы обычно в среднем возрасте.
Пресс-служба Городского центра медицинской профилактики
Инфаркт миокарда и инсульт являются следствием атеросклероза и повышенного артериального давления. Чтобы избежать этих состояний, нужно ежедневно контролировать артериальное давление. Кроме того, необходимо правильно питаться. Врачи призывают следить за уровнем холестерина в крови. Важно отказаться от курения. Для поддержания иммунитета и правильной работы организма нужно заниматься физкультурой.
Если человек столкнулся с инфарктом или инсультом, необходимо вызвать скорую помощь.
Ранее врач рассказал, что делать, если получил положительный результат теста на ВИЧ.
Видео: Telegram / ГЦМП СПб
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все