Врач рассказал, что делать, если получил положительный результат теста на ВИЧ

В России людей с ВИЧ лечат бесплатно. Все пациенты обеспечиваются необходимыми лекарствами.

В России продолжается Неделя профилактики инфекционных заболеваний. Каждый год в Петербурге выявляется около 2,5 тыс. новых случаев ВИЧ-инфекции. Более 40 процентов зараженных — приезжие. Об этом сообщили в пресс-службе Комздрава.

Врачи рассказали, что делать, если получил положительный результат теста на ВИЧ. Сначала необходимо как можно раньше обратиться в Центр СПИД на набережной Обводного канала, 179. В регистратуру нужно принести оригинал паспорта, постоянную или временную (сроком от 6 месяцев) регистрацию в Северной столице, полис ОМС и СНИЛС.

Пациент после постановки на учет получит уникальный номер. В этот же день эпидемиолог и инфекционист проведут консультации для него. Кроме того, пациенту нужно будет сдать кровь для подтверждения диагноза. В следующий раз нужно будет посетить своего диспансерного доктора без предварительной записи примерно через 7-10 дней после сдачи крови. Последующие посещения назначит врач.

Отметим, что в России людей с ВИЧ лечат бесплатно. Все пациенты обеспечиваются необходимыми лекарствами. В 2023 году антиретровирусную терапию получали 29,7 тыс. жителей, что составляет 84 процентов от числа наблюдаемых. На конец года антиретровирусную терапию получали 308 детей, что составляет 100 процентов от числа состоящих детей на диспансерном учете.

Ранее учёные объяснили, как ДНК-вакцина обеспечила шестилетний иммунитет против ВИЧ.

Фото: СПБ Центр СПИД