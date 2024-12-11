В Пермском крае не получали обращений о переименовании улицы Курта Кобейна в честь Николая Расторгуева

"Ветераны России" захотели назвать улицу в честь российского музыканта.

Управление градостроительства и архитектуры Добрянского округа Пермского края не получало никаких обращений о переименовании улицы Курта Кобейна. Соответствующее заявление журналистам "РИА Новостей" сделали сотрудники местной администрации. Чиновники добавили, что планов в изменении названия у них нет. Ранее общественности стало известно о том, что одна из улиц, расположенных вблизи деревни Ельники, носит имя американского музыканта Курта Кобейна. Решение о названии принималось на основании постановления от администрации поселения. Пзже по социальным сетям распространился призыв со стороны общероссийского движения "Ветераны России". Его участники предложили властям переименовать улицу и назвать ее в честь российского музыканта, лидера групы "Любэ" Николая Расторгуева.

Кто такой Курт Кобейн для нашей культуры? Человек с аморальным образом жизни, связанный с наркотиками, не имеющий никакого отношения к России. Такое название улицы — всего лишь чья-то прихоть, а не уважение к значимым личностям нашей страны. Ильдар Резяпов, лидер "Ветеранов России" для АиФ

Напомним, что Курт Кобейн - иностранный музыкант, лидер рок-группы Nirvana. Он скончался в 1994 году.

Фото: Вконтакте / ООД "ВЕТЕРАНЫ РОССИИ", Абзац