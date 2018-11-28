В 83 года умер бывший президент Индонезии Бухаруддин Юсуф Хабиби

Хабиби находился в реанимации военного госпиталя в Джакарте с понедельника.

Бывший президент Индонезии Бухаруддин Юсуф Хабиби скончался в возрасте 83 лет. Об этом сообщило издание Jakarta Post.

Хабиби находился в реанимации военного госпиталя в Джакарте с понедельника, так как у него резко ухудшилось состояние здоровья. О кончине экс-президента в своем Instagram сообщила его внучатая племянница, певица Мелани Субоно.

Бухаруддин Юсуф Хабиби получил техническое образование в ФРГ, в 1978 стал главой министерства технологий и исследований. Там он проработал 20 лет. В мае 1998 года он стал президентом, в этой должности он пробыл до 1999 года.

Ранее в 95 лет умер бывший президент Зимбабве Роберт Мугабе.

Видео: YouTube/ Creativa Images