В 95 лет умер бывший президент Зимбабве Роберт Мугабе

Мугабе умер в больнице в Сингапуре, куда прибыл на лечение.

В возрасте 95 лет в Сингапуре скончался бывший лидер Зимбабве Роберт Мугабе. Об этом в Twitter сообщил нынешний президент республики Эммерсон Мнангагва.

Невероятно горько объявлять о смерти отца-основателя Зимбабве и бывшего президента Роберта Мугабе. Эммерсон Мнангагва

Мугабе умер в больнице в Сингапуре, куда прибыл на лечение.

Роберт Мугабе был главой Зимбабве 37 лет, с момента провозглашения независимости станы (с 1980). В 2017 он был смещен с поства главы страны. Причиной этому стал конфликт с первым вице-президентом Эммерсоном Мнангагвой, президент отправил Мнангагву в отставку. Однако, в поддержку вице-президента выступила армия. После помещения Мугабе под арест, он сам, не дожидаясь импичмента, заявил о добровольной отставке.

Накануне в 85 лет скончался автор "Разорванного кольца" Константин Симун.

Видео: YouTube/ AP Archive, Sky News Australia,africanews