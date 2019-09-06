В 95 лет умер бывший президент Зимбабве Роберт Мугабе

В возрасте 95 лет в Сингапуре скончался бывший лидер Зимбабве Роберт Мугабе. Об этом в Twitter сообщил нынешний президент республики Эммерсон Мнангагва.
Невероятно горько объявлять о смерти отца-основателя Зимбабве и бывшего президента Роберта Мугабе.
Эммерсон Мнангагва
Мугабе умер в больнице в Сингапуре, куда прибыл на лечение.
Роберт Мугабе был главой Зимбабве 37 лет, с момента провозглашения независимости станы (с 1980). В 2017 он был смещен с поства главы страны. Причиной этому стал конфликт с первым вице-президентом Эммерсоном Мнангагвой, президент отправил Мнангагву в отставку. Однако, в поддержку вице-президента выступила армия. После помещения Мугабе под арест, он сам, не дожидаясь импичмента, заявил о добровольной отставке.
Накануне в 85 лет скончался автор "Разорванного кольца" Константин Симун.
Видео: YouTube/ AP Archive, Sky News Australia,africanews
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