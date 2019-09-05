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В 85 лет скончался автор "Разорванного кольца" Константин Симун

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Монумент "Разорванное кольцо" был создан в 1966 году. Он расположен на западном берегу Ладожского озера.

В четверг, 5 сентября, в американском Бостоне на 86-ом году жизни скончался автор легендарного монумента " Разорванное кольцо". Об этом сообщила директор музея современного искусства имени Дягилева СПбГУ Татьяна Юрьева.

Монумент "Разорванное кольцо" был создан в 1966 году. Он расположен на западном берегу Ладожского озера.  Это дань памяти блокадникам Ленинграда, которые перевозили людей и провизию по "Дороге жизни" через Ладожское озеро.

Скульптор Константин Симун родился в Ленинграде, окончил Ленинградский институт живописи, скульптуры и архитектуры им. Репина. Его работы есть в Руссом музее, в Третьяковской галерее. В конце 80-х Симун переехал на постоянно место жительства в американский Бостон.

Днем ранее в возрасте 74 лет скончался немецкий фэшн-фотограф Питер Линдберг.

Теги: блокада ленинграда, константин симун, разорванное кольцо
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Тема дня,

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