  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Немецкий фэшн-фотограф Питер Линдберг скончался в возрасте 74 лет
Сегодня, 12:52
70
nastya960

Немецкий фэшн-фотограф Питер Линдберг скончался в возрасте 74 лет

0 0

Фотограф работал с такими журналами, как Vogue, Harper's Bazaar, Vanity Fair и другими крупными изданиями. В 2015 году для русского издания Esquire Линдберг снял супермодель Наталью Водянову.

В 74 года скончался знаменитый немецкий фэшн-фотограф Питер Линдберг. Об этом сообщили в его официальном Instagram.

Фотограф работал с такими журналами, как Vogue, Harper"s Bazaar, Vanity Fair и другими крупными изданиями. В 2015 году для русского издания Esquire Линдберг снял супермодель Наталью Водянову. Именно Питеру Линдбергу приписывают заслуги в создании феномена супермоделей 1990-х годов.  В его объективе побывали Кристи Тарлингтон, Линда Евангелиста, Анджелина Джоли, Наоми Кэмпбелл, Кейт Мосс.

Также Линдберг был единственным фотографом, который четыре раза создавал календарь Pirelli. В конце 2017 года фотограф снял рекламную кампанию московского ЦУМа. Главные роли исполнили обычные клиенты универмага.

Также 3 сентября в 79 лет ушла из жизни народная артистка РСФСР Зинаида Славина.

Теги: питер линдберг, умер, фэшн-фотограф
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Тема дня,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии