Немецкий фэшн-фотограф Питер Линдберг скончался в возрасте 74 лет

Фотограф работал с такими журналами, как Vogue, Harper's Bazaar, Vanity Fair и другими крупными изданиями. В 2015 году для русского издания Esquire Линдберг снял супермодель Наталью Водянову.

В 74 года скончался знаменитый немецкий фэшн-фотограф Питер Линдберг. Об этом сообщили в его официальном Instagram.

Фотограф работал с такими журналами, как Vogue, Harper"s Bazaar, Vanity Fair и другими крупными изданиями. В 2015 году для русского издания Esquire Линдберг снял супермодель Наталью Водянову. Именно Питеру Линдбергу приписывают заслуги в создании феномена супермоделей 1990-х годов. В его объективе побывали Кристи Тарлингтон, Линда Евангелиста, Анджелина Джоли, Наоми Кэмпбелл, Кейт Мосс.

Также Линдберг был единственным фотографом, который четыре раза создавал календарь Pirelli. В конце 2017 года фотограф снял рекламную кампанию московского ЦУМа. Главные роли исполнили обычные клиенты универмага.

Также 3 сентября в 79 лет ушла из жизни народная артистка РСФСР Зинаида Славина.