В 79 лет ушла из жизни народная артистка РСФСР Зинаида Славина

Славина снималась во многих фильмах. "Иван да Марья", "Происшествие, которого никто не заметил", "Дорога к морю", "Мартин Иден", "Софья Перовская", "Салют, Мария!", "Новенькая", "О друзьях-товарищах".

В возрасте 79 лет скончалась народная артистка РСФСР Зинаида Славина. Об этом сообщили на сайте "Содружества актеров Таганки" 3 сентября.

Причина смерти не называется, дата и место похорон станут известны позднее.

Зинаида Славина родилась в 1940 году в Петергофе. После школы она поступила в театральное училище имени Щукина, потом играла в Театре на Таганке. За свою жизнь она сыграла более 1600 спектаклей.

Также Славина снималась во многих фильмах. "Иван да Марья", "Происшествие, которого никто не заметил", "Дорога к морю", "Мартин Иден", "Софья Перовская", "Салют, Мария!", "Новенькая", "О друзьях-товарищах". Звание народной артистки РСФСР Зинаида Славина получила в 1986 году.

Несколько дней назад в 81 год умер режиссёр фильма "О спорт, ты – мир" Борис Рычков.

Видео:YouTube/ matilda petrova; КОРФЕСТ на Волге Корецкий Высоцкий фестиваль; ВКУС ПОПУЛЯРНОСТИ