В Кронштадте раскрыли причину громких звуков и едкого запаха

Дымовую завесу над Кронштадтом объяснили плановыми действиями военных.

Плановые учения Минобороны России стали причиной громких звуков и появления дымовой завесы в Кронштадте 10 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Кронштадтского района в ответ на запрос "Фонтанки".

Первые сообщения от местных жителей начали появляться в социальных сетях около 16:00. Люди рассказывали о необычных звуках, густом дыме и едком запахе на улицах города.

Некоторые пользователи предполагали, что происходящее может быть связано со съемками фильма. Однако в районной администрации пояснили, что причиной наблюдавшихся явлений стали плановые военные учения.

Ранее мы сообщили о том, что в онедельник в Петербурге пройдет без дождей.

Фото: Pxhere