Перекрытие дороги Поги — Новолисино повлияет на маршрут автобуса № 618

Пассажирам из двух деревень Ленобласти предложили пересадку на другой автобус.

В Тосненском районе Ленинградской области временно изменится маршрут автобуса № 618 "Тосно — Пушкин". Корректировки связаны с перекрытием участка дороги Поги — Новолисино, которое начнётся 11 ноября и продлится до 25 января 2027 года.

Из-за ограничений автобус не сможет подъезжать к деревням Еглизи и Новолисино. Обычно маршрут проходит через этот участок, чтобы забрать пассажиров из населённых пунктов. Об изменениях сообщили в региональном комитете по транспорту.

Жителям деревень рекомендовали воспользоваться муниципальным автобусом № 315. На нём можно доехать до остановки "Завод Эра" на Московском шоссе, где пересесть на автобус № 618 и продолжить путь в Пушкин.

Ранее мы сообщили о том, что троллейбусы и автобусы вернулись на улицу Якубовича после пожара.

Фото: Piter.TV