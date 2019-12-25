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В "Крестах" начали демонтажные работы с разрешения профильных ведомств
Вчера, 18:51
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В "Крестах" начали демонтажные работы с разрешения профильных ведомств

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ГК "КВС" начала подготовительные работы в историческом комплексе "Кресты".

На территории бывшего СИЗО "Кресты" в Петербурге начались подготовительные работы. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор группы компаний "КВС" Сергей Ярошенко, представляющей собственника комплекса.

По его словам, мероприятия проводят на основании действующих разрешений и согласованной проектной документации. На ранее опубликованном в СМИ видео, как пояснил Ярошенко, запечатлен демонтаж литеры И.

Гендиректор компании подчеркнул, что работы выполняют в установленном порядке с соблюдением требований по сохранению объектов культурного наследия. Кроме того, собственник получил разрешение на проведение мероприятий по сохранению исторического комплекса.

Ранее мы сообщили о том, что научно-исследовательские работы проведут в СИЗО "Кресты".

Фото: Следственный изолятор №1 "Кресты" 

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Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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