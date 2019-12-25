Беглов почтил память бывшего ректора театрального института Льва Сундстрема

Лев Сундстрем прошёл путь от монтировщика БДТ до ректора РГИСИ.

Губернатор Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования в связи со смертью заслуженного деятеля искусств России, профессора и бывшего ректора Российского государственного института сценических искусств Льва Сундстрема. О его кончине сообщили 10 ноября.

Глава города отметил, что жизнь Сундстрема была тесно связана с Петербургом. Его семья вернулась в Ленинград сразу после снятия блокады, после чего город стал для него родным.

Свою карьеру Лев Геннадьевич начал монтировщиком сцены в Большом драматическом театре. Позже он возглавил РГИСИ и стал одним из заметных представителей отечественного театрального образования. Сундстрем воспитал несколько поколений специалистов и участвовал в становлении современной школы продюсерства в сфере исполнительских искусств.

По словам Беглова, в сложные для института годы профессор сохранил его традиции и продолжил развивать образовательную деятельность. Он открывал новые мастерские, приглашал к преподаванию известных деятелей сцены и уделял внимание развитию учебного театра.

Губернатор выразил соболезнования родным и близким Сундстрема, его коллегам, ученикам и представителям театрального сообщества. Память о педагоге и руководителе, как отметил Беглов, сохранится у тех, кто работал с ним и учился у него.

Фото: пресс-служба губернатора Санкт-Петербурга