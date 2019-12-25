Более 1,5 млн петербуржцев сделали прививки от гриппа

В Петербурге и Ленобласти за неделю простудились почти 24 тысячи человек.

В Петербурге за последнюю неделю более 15,2 тысячи человек заболели острыми респираторными инфекциями. В Ленинградской области за тот же период зарегистрировали свыше 8,8 тысячи случаев. Такие данные за 45-ю неделю 2026 года привели в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

По результатам мониторинга специалисты отмечают преобладание вирусов негриппозной этиологии. Среди них — риновирусы, парагрипп и аденовирусы. В ведомстве напомнили, что вакцинация остается наиболее эффективным способом защиты от гриппа и его тяжелых осложнений. К 45-й неделе прививки в Петербурге сделали 1 580 602 человека, включая 435 тысяч детей. Это 28,2 % населения города.

В Ленинградской области вакцинировались более 511 тысяч жителей, среди которых 160 тысяч детей. Доля привитых составила 26 % населения региона. В Роспотребнадзоре уточнили, что для формирования полноценного иммунитета после вакцинации требуется 14 дней. В этот период специалисты рекомендуют ограничить контакты и избегать общения с людьми, у которых есть симптомы вирусных заболеваний.

Ранее сообщалось, какие заболевания требуют ревакцинации взрослых каждые 10 лет. Это дифтерия, краснуха и столбняк.

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