Прощание с основателем "Разных людей" пройдет в Петербурге 12 ноября

Лидера группы "Разные люди" Александра Чернецкого похоронят в Петербурге 12 ноября.

Основателя и лидера рок-группы "Разные люди" Александра Чернецкого похоронят в Петербурге 12 ноября. Об этом ТАСС сообщили в семье музыканта.

Церемония прощания начнется в 12:00 в Феодоровском соборе. Похороны состоятся в тот же день в 14:00 на Богословском кладбище.

Чернецкий умер 8 ноября в возрасте 60 лет после продолжительной болезни. Он был рок-музыкантом, поэтом, композитором и ритм-гитаристом.

Музыкант родился 10 января 1966 года в Харькове. Свою карьеру он начал в 1983 году, создав вместе с двоюродным братом школьную группу "Карбонарии". Впоследствии его коллективы меняли названия, а в 1989 году получили имя "Разные люди".

В 1987 году группа "ГПД" выступила на Рижском фестивале, где заняла второе место и получила приз зрительских симпатий. Коллектив приобрел известность благодаря выступлениям на крупных рок-фестивалях.

В 1992 году Чернецкий вернулся на сцену после болезни. В конце 1999 года группу "Разные люди" воссоздали в обновленном составе.

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Фото: Piter.tv