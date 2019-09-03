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В 81 год умер режиссёр фильма "О спорт, ты – мир" Борис Рычков

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Режиссер умер 1 сентября.

В возрасте 81 года скончался советский режиссёр и сценарист документального кино, народный артист РСФСР Борис Рычков. Об этом сообщили в Союзе кинематографистов России. Уточняется, что режиссер умер 1 сентября.

В 1966 году Рычков окончил ВГИК,  в 1979 году начал сам преподавать в этом университете. Его наиболее известными работам считаются: "О спорт, ты — мир!", "Баллада о спорте", "Хоккей против хоккея", "Интернациональный долг", "Я вернусь к тебе, Россия", "Поэма о рабочем классе".

Союз кинематографистов России выражает соболезнования родным и близким Бориса Рычкова.

Ранее в возрасте 86 лет скончалась джазовая певица Нэнси Холлоуэй.

Теги: борис рычков, режиссер, умер
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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