В возрасте 86 лет скончалась джазовая певица Нэнси Холлоуэй

Известная артистка умерла утром 28 августа в своем доме в Париже.

В возрасте 86 лет скончалась известная джазовая и соул певица Нэнси Холлоуэй. Артистка умерла утром 28 августа в своем доме в Париже. Об этом сообщает Agence France-Presse в своем аккаунте в Twitter.

В конце 1950-х гг. Холлоуэй приобрела широкую известность в качестве джазовой исполнительницы. Самой популярной песней певицы является T"en va pas comme a ("Не уходи так") 1963 года. Кроме того, артистка снималась в кино. Она запомнилась телезрителям по ролям в таких фильмах, как "Джентльмен из Кокоди", "Ищите кумира", "Баллада для бродяги" и других. Известно, что в 2008 году Холлоуэй ушла со сцены из-за проблем со здоровьем.

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Фото: discogs.com