Американская гонщица и телезвезда погибла при попытке установить новый рекорд

Ее целью было развить скорость реактивного гоночного автомобиля до 996 километров в час.

При попытке установить новый мировой рекорд погибла известная автогонщица и телезвезда Джесси Комбс.

Трагедия произошла во вторник в пустыне Алворда в штате Орегон (США). На 4х колесном реактивном автомобиле 36-летняя гонщица Джесси Комбс намеревалась развить скорость до 996 километров в час, тем самым поставить новый рекорд.

Джесси К. пыталась побить абсолютный рекорд среди женщин, который установила в 1976 году другая гонщица Китти О"Нил. В далеком 1976 году женщина на трехколесном реактивном автомобиле развила скорость до 843 км/ч.

Джесси Комбс самоотверженно любила скорость, автомобили и свое дело. Родственники погибшей сделали заявление, где сообщили о ее смерти. Причины аварии не разглашаются.

Самой заветной мечтой Джесси было стать самой быстрой женщиной на Земле, мечтой, которую она преследовала с 2012 года. Комбс была одной из редких мечтательниц, которым хватило смелости воплотить эти возможности в реальность, и она покинула эту землю, двигаясь быстрее, чем любая другая женщина в истории.

Перед смертельным заездом Джесси сделала свою последнюю запись в Instagram:

Может показаться немного сумасшедшим идти на линию огня….но те, кто делают это, достигают великих целей. Джесси Комбс

Видео: YouTube/David Cohn

Фото: Instagram. thejessicombs