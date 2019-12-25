Ремонт дорог и уборка осложнят движение в Ленобласти 11 ноября

Дорожные работы ограничат движение на девяти трассах Ленинградской области.

В Ленинградской области 11 ноября на федеральных трассах введут временные ограничения движения из-за дорожных работ. Автомобилистам придётся учитывать снижение скорости и участки с реверсивным движением. Работы запланированы на нескольких крупных магистралях региона.

На трассе Р-21 "Кола" с 08:00 до 19:00 ограничения будут действовать на отрезке с 12-го по 260-й километр в обоих направлениях. Здесь проведут мойку и очистку дороги, ремонт, выправку и установку дорожных знаков. На 57-м километре в это же время отремонтируют обочину.

На М-10 "Россия" скорость ограничат на участке с 593-го по 674-й километр, а на А-120 "Санкт-Петербургское южное полукольцо" — с 106-го по 149-й километр. Аналогичные ограничения с 08:00 до 19:00 предусмотрены на трассе А-114 на отрезке с 331-го по 531-й километр. На этих участках будут очищать покрытие, проводить ремонт и обслуживать дорожные знаки.

На трассе А-180 "Нарва" с 08:00 до 17:00 ограничения введут на 40-м и 37-м километрах в направлении Петербурга, а также на участке с 44-го по 46-й километр в сторону Кингисеппа. Там будут устранять размывы.

На А-181 "Скандинавия" с 08:00 до 20:00 запланированы работы на 65-м, 76-м и 82-м километрах, а также на отрезке с 100-го по 135-й километр. Специалисты займутся трещинами в асфальте и очисткой дорожного покрытия. На подъезде к Выборгу № 1 на пятом километре устранят завышение обочины и очистят водоотводные лотки.

На трассе А-181 "Магистральная" ограничения скорости будут действовать на участках с 0-го по 43-й и с 0-го по 124-й километр. Здесь запланированы устранение деформаций асфальта и планировка неукреплённых обочин.

На А-121 "Сортавала" работы развернут на нескольких отрезках. С 08:00 до 20:00 будут убирать мусор и устранять повреждения обочин на участках с 0-го по 37-й и с 37-го по 78-й километр, включая транспортные развязки. На отрезке с 15-го по 36-й километр организуют реверсивное движение из-за ремонта водопропускных решёток. Также продолжатся работы по восстановлению гидроизоляции и защитного слоя бетона на 33–34-м километрах в направлении Петербурга. Ограничение там действует до 20:00 15 ноября.

На трассе Р-23 на мосту через реку Лугу на 143-м километре также организовано реверсивное движение. Оно связано с разборкой защитного слоя асфальтобетонного покрытия и продлится до 15 ноября.

Ранее мы сообщили о том, что серьезная пробка парализовала движение на Пулковском шоссе.

Фото: Piter.TV