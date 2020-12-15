Ученые научились определять рак спинного и головного мозга на ранней стадии по анализам мочи

Все дело в микроРНК.

Ученые из Японии научились определять рак головного и спинного мозга на ранней стадии по анализам мочи. Статья была опубликована в журнале Applied Materials & Interfaces.

Исследователи выяснили, что если в организме есть опухоль, то раковые клетки начинают продуцировать микроРНК. Именно ее ученые стали использовать в качестве биомаркера. В результате было разработано новое устройство, состоящее из 100 миллионов нанопроволок оксида цинка.

С помощью этой технологии можно выявить рак мозга в тех, случаях, когда нет никаких симптомов. Отмечается, что симптомы проявляются уже тогда, когда рак прогрессирует.

Устройство опробовали на образцах мочи здоровых людей и пациентов с онкозаболеваниями. Технология показала 100%-ю точность.

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