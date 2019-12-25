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Налоговая закрывает весь бизнес Анастасии Заворотнюк
Сегодня, 10:31
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Alena_Zinovieva

Налоговая закрывает весь бизнес Анастасии Заворотнюк

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Компания, созданная для съемок телепередач и других шоу, перестала работать после болезни актрисы.

Федеральная налоговая служба взялась за компанию "Азарт-Продакшн", созданную Анастасией Заворотнюк для съемок телепередач и других шоу. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Фирма перестала работать после того, как актриса отошла от дел из-за болезни. Теперь ее закрывают из-за нулевой прибыли.

Также ликвидируется ООО "Дар", которое должно было заниматься разработкой ПО. Во время болезни Заворотнюк переписала эту компанию на некоего Руслана Дорогобеда.

С 2019 года Анастасия Заворотнюк борется с одним из самых агрессивных видов рака – глиобластомой головного мозга. Ранее врач Петр Чумаков, который лично видел клетки опухоли актрисы и разработал для нее лечение вирусами, рассказал, что "моя прекрасная няня" могла измениться до неузнаваемости. По словам медика, из-за гормональной терапии у Заворотнюк есть отеки и лишний вес.

Фото: Instagram / a_zavorotnyuk

Теги: анастасия заворотнюк, налоговая
Категории: Новости России, Лента новостей,

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