Онкобольная Заворотнюк могла измениться до неузнаваемости, как Жанна Фриске

Чтобы избежать отека мозга, артистка принимает гормональные препараты.

Последние два года "прекрасная няня" Анастасия Заворотнюк борется с одним из самых агрессивных видов рака – глиобластомой головного мозга. За время болезни актриса пережила две операции, рецидив и нашла спасение в экспериментальной терапии. Об этом kp.ru рассказал член-корреспондент РАН, профессор, который лично видел клетки опухоли актрисы и разработал для нее лечение вирусами Петр Чумаков.

Он заявил, что Анастасия уже не сможет вернуться к полноценной жизни, несмотря на успехи в лечении. Как оказалось, у артистки вырезали огромный кусок мозга, поэтому могут быть когнитивные проблемы. Чумаков предположил, что Заворотнюк уже не сможет играть какие-то крупные роли, только лишь появляться в эпизодах.

"К сожалению, эта болезнь одна из самых худших, и прогноз почти всегда неутешительный. Профессия в этом случае не главное, сохранить жизнь – уже победа", - отметил Петр Чумаков.

Сейчас актриса передвигается в каталке, так как не может сама ходить. Она также изменилась внешне. Как и в случае с Жанной Фриске, у Заворотнюк есть отеки и лишний вес. Чтобы избежать отека мозга, она принимает гормональные препараты.

О серьезном заболевании Анастасии Заворотнюк стало известно весной 2019 года. Онкологию у актрисы выявили вскоре после рождения дочери Милы. Муж Заворотнюк Петр Чернышев максимально оградил свою супругу от публики и прессы. Он нашел для нее лучших врачей и разрывается между семьей и работой, чтобы обеспечить дорогостоящими медикаментами. Врачи называют настоящим чудом то, что Заворотнюк удается бороться с болезнью уже два года.

Ранее семья актрисы Анастасии Заворотнюк поблагодарила её врачей за "вторую жизнь".

Фото: Instagram / a_zavorotnyuk