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Семья актрисы Анастасии Заворотнюк поблагодарила её врачей за "вторую жизнь"
Сегодня, 13:05
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nastya960

Семья актрисы Анастасии Заворотнюк поблагодарила её врачей за "вторую жизнь"

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На выходных артистке исполнилось 50 лет.

Близкие актрисы Анастасии Заворотнюк поблагодарили ее лечащих врачей за подаренную "вторую жизнь". Обращение в честь юбилея артистки опубликовано в Instagram-аккаунте в ее поддержку. Блог ведут семья и близкие Заворотнюк.

В честь 50-летия актрисы ей прислали множество цветов, поздравлений, теплых пожеланий.

В августе 2019 года в СМИ появились сообщения, что у звезды диагностировали серьезное заболевание. Семья актрисы тщательно скрывала и скрывает любые подробности болезни. В январе дочь артистки сообщала, что Заворотнюк продолжает лечение. На прошлой неделе НТВ заявил, что им удалось связаться с Анастасией Заворотнюк.

Фото: Instagram/ a_zavorotnyuk

Теги: анастасия заворотнюк
Категории: Новости шоу-бизнеса России, Новости России, Лента новостей,

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