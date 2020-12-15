Семья актрисы Анастасии Заворотнюк поблагодарила её врачей за "вторую жизнь"

На выходных артистке исполнилось 50 лет.

Близкие актрисы Анастасии Заворотнюк поблагодарили ее лечащих врачей за подаренную "вторую жизнь". Обращение в честь юбилея артистки опубликовано в Instagram-аккаунте в ее поддержку. Блог ведут семья и близкие Заворотнюк.

В честь 50-летия актрисы ей прислали множество цветов, поздравлений, теплых пожеланий.

В августе 2019 года в СМИ появились сообщения, что у звезды диагностировали серьезное заболевание. Семья актрисы тщательно скрывала и скрывает любые подробности болезни. В январе дочь артистки сообщала, что Заворотнюк продолжает лечение. На прошлой неделе НТВ заявил, что им удалось связаться с Анастасией Заворотнюк.

Фото: Instagram/ a_zavorotnyuk