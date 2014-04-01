НТВ заявил, что им удалось связаться с Анастасией Заворотнюк

Артистка рассказала, что с ее здоровьем всё в порядке, заявили журналисты.

Российская актриса Анастасия Заворотнюк впервые за долгое время вышла на связь с журналистами. По крайней мере, так утверждают сотрудники телеканала НТВ. Телеканал анонсировал выпуск в честь 50-летия актрисы, который покажут 3 апреля.

Как заявили журналисты НТВ, им удалось связаться с Анастасией, которая им "твердо заявила, что со здоровьем все в порядке, и пообещала через год дать интервью о творческих планах".

Некоторые пользователи при этом смутились, потому что информация была опубликована 1 апреля. Некоторые утверждают, что это может быть "плохая шутка", так как актриса и ее родные давно не давали никому никаких комментариев по поводу болезни.

В конце прошлого года Вячеслав Манучаров заявил, что актриса Анастасия Заворотнюк победила болезнь.

Фото: Instagram/ a_zavorotnyuk