Вячеслав Манучаров заявил, что актриса Анастасия Заворотнюк победила болезнь

Вячеслав Манучаров заявил, что находится на связи с актрисой.

Друг актрисы Анастасии Заворотнюк, телеведущий Вячеслав Манучаров рассказал в эфире НТВ о ее "главной победе" в борьбе с болезнью.

Вячеслав Манучаров заявил, что находится на связи с актрисой. Он заявил, что болезнь остановили ее супруг, семья, дочка.

И сегодня мы можем говорить о Насте как о живом человеке. Я считаю, что это самая главная победа. Вячеслав Манучаров

В августе 2019 года в СМИ появилась информация о серьезном заболевании Анастасии Заворотнюк. Ее родные не давали никаких комментариев, но позже подтвердили, что актриса лечится от глиобластомы.

Анастасия Заворотнюк появится в двух сериалах в 2021 году.

Фото: Instagram/ a_zavorotnyuk