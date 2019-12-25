Вячеслав Манучаров заявил, что актриса Анастасия Заворотнюк победила болезнь

Друг актрисы Анастасии Заворотнюк, телеведущий Вячеслав Манучаров рассказал в эфире НТВ о ее "главной победе" в борьбе с болезнью.
Вячеслав Манучаров заявил, что находится на связи с актрисой. Он заявил, что болезнь остановили ее супруг, семья, дочка.
И сегодня мы можем говорить о Насте как о живом человеке. Я считаю, что это самая главная победа.
Вячеслав Манучаров
В августе 2019 года в СМИ появилась информация о серьезном заболевании Анастасии Заворотнюк. Ее родные не давали никаких комментариев, но позже подтвердили, что актриса лечится от глиобластомы.
Анастасия Заворотнюк появится в двух сериалах в 2021 году.
Фото: Instagram/ a_zavorotnyuk
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все