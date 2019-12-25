Анастасия Заворотнюк появится в двух сериалах в 2021 году

В производство запущены сериалы "Каспий 24" и "Приставы".

В следующем году фанатов Анастасии Заворотнюк ждет большой сюрприз – они смогут увидеть любимую актрису сразу в двух сериалах. Как пишет издание "7Дней.ру", в производство запущены сериалы "Каспий 24", где Заворотнюк сыграла главную роль, и "Приставы" с эпизодической ролью Насти. Отмечается, что актриса снималась в этих проектах еще до того, как заболела.

О болезни Заворотнюк стало известно в сентябре прошлого года. У артистки обнаружили четвертую стадию рака головного мозга. Весной 2020 года в прессе появилась новость, что Анастасия пошла на поправку и намерена вернуться в кино. Единственное, что ее останавливает, это изменения во внешнем виде. Актриса якобы недовольна, как выглядит после продолжительной борьбы с онкологией.

Неделю назад СМИ писали, что Заворотнюк хотела принять участие в съемках шоу Андрея Малахова "Привет, Андрей!". Актриса должна была выйти на связь со студией и поздравить Николая Баскова с днем рождения. Однако звонок сорвался, и поклонники так и не услышали голос Насти. Вскоре дочь Анастасии, которая воздерживается от любых комментариев по поводу здоровья своей матери, опровергла эту информацию.

Ранее Авербух откровенно рассказал о романах на шоу "Ледниковый период".

Фото: Instagram / a_zavorotnyuk