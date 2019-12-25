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Андрей Малахов сообщил, что Анастасия Заворотнюк вышла с ним на связь
Сегодня, 13:24
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nastya960

Андрей Малахов сообщил, что Анастасия Заворотнюк вышла с ним на связь

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Такое заявление он сделал на выпуске передачи, посвященной дню рождения Николая Баскова.

Телеведущий Андрей Малахов рассказал в эфире телеканала "Россия 1", что актриса Анастасия Заворотнюк вышла с ним на связь.

Такое заявление он сделал на выпуске передачи, посвященной дню рождения Николая Баскова. Телеведущий заявил, что актриса хотела позвонить в студию и поздравить певца.

Басков отметил, что для него стало большим ударом известие о заболевании Анастасии Заворотнюк.

Я хочу Насте сказать, что она нам нужна.

Николай Басков

Информация о серьезной болезни актрисы Анастасии Заворотнюк появилась в августе 2019 года. Родственники актрисы не комментировали данную информацию, но позже сказали, что Анастасия проходит лечение.

Ранее муж Анастасии Заворотнюк заработал 100 миллионов рублей на лечение жены.

Фото:  Instagram / a_zavorotnyuk

Теги: анастасия заворотнюк, андрей малахов, николай басков
Категории: Лента новостей, Новости России, Новости шоу-бизнеса России,

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