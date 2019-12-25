Андрей Малахов сообщил, что Анастасия Заворотнюк вышла с ним на связь

Телеведущий Андрей Малахов рассказал в эфире телеканала "Россия 1", что актриса Анастасия Заворотнюк вышла с ним на связь.
Такое заявление он сделал на выпуске передачи, посвященной дню рождения Николая Баскова. Телеведущий заявил, что актриса хотела позвонить в студию и поздравить певца.
Басков отметил, что для него стало большим ударом известие о заболевании Анастасии Заворотнюк.
Я хочу Насте сказать, что она нам нужна.
Николай Басков
Информация о серьезной болезни актрисы Анастасии Заворотнюк появилась в августе 2019 года. Родственники актрисы не комментировали данную информацию, но позже сказали, что Анастасия проходит лечение.
Ранее муж Анастасии Заворотнюк заработал 100 миллионов рублей на лечение жены.
Фото: Instagram / a_zavorotnyuk
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