Муж Анастасии Заворотнюк заработал 100 миллионов рублей на лечение жены

Заработанные деньги фигурист также потратил на погашение долгов.

В конце августа стало известно, что Петр Чернышев смог заработать большую сумму денег, которая пошла на погашение долгов и лечение Анастасии Заворотнюк.

Так, в 2019 году, ледовая школа спортсмена в Петербурге принесла прибыль в 45 миллионов рублей – хотя семь лет показывала либо убытки, либо выходила в ноль. СМИ посчитали, что по итогам прошлого года учебное заведение заработало 93 миллиона. Помимо этого, фигурист принимает участие в проектах и выходит на лед в шоу Татьяны Навки. Стоимость выступления оценивается в 300 тысяч рублей.

Напомним, что в прошлом году Анастасии поставили диагноз рак мозга. Близкие актрисы не комментируют состояние Анастасии и не общаются с прессой.

Ранее мы писали, что врачи хотят спасти Заворотнюк от рака, заразив ее вирусами.

Фото: Instagram / a_zavorotnyuk