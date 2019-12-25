Врачи хотят спасти Заворотнюк от рака, заразив ее вирусами

Такой метод для разрушения опухолей используют специалисты московского Института молекулярной биологии РАН.

Специалисты московского Института молекулярной биологии РАН разработали новый способ лечения рака. Они предложили заразить онкобольную Анастасию Заворотнюк вирусами, которые разрушают опухолевые клетки. Об этом пишет "Комсомольская правда".

Об инновационном методе лечения злокачественных новообразований президенту России Владимиру Путину сообщил директор учреждения Александр Макаров. В результате лабораторных исследований специалисты определили несколько видов вирусов, которые могли бы помочь победить тяжелый недуг.

Макаров не скрывает, что этот метод носит экспериментальный характер. Он еще не прошел клинические испытания, но после его использования пациенты живут в среднем на четыре года больше.

При этом семья тяжелобольной актрисы решила использовать другую терапию. Анастасию Заворотнюк будут лечить при помощи вакцины, в основу которой входят иммунные клетки. Они распознают "чужаков" и обучают иммунную систему их атаковать. Препарат был разработан специально для Заворотнюк. Курс лечения может занять несколько лет.

Ранее знакомые актрисы заявили об ухудшении ее состояния.

Фото: Instagram / a_zavorotnyuk