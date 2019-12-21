Знакомые Заворотнюк рассказали о состоянии актрисы

Сейчас актриса не в том состоянии, чтобы показывать себя общественности.

Состояние актрисы Анастасии Заворотнюк ухудшилось. Об этом сообщила "Комсомольская правда" со ссылкой на знакомых семьи артистки.

Актриса сильно утомляется и устает, жалуется на общее недомогание и головные боли. Знакомые отметили, что интеллект Заворотнюк не пострадал, но сейчас у нее "не совсем связная речь".

И сейчас актриса не в том состоянии, чтобы показывать себя общественности. У нее волнами происходит то улучшение, то ухудшение.

Сообщения о заболевании Анастасии Заворотнюк появились в августе 2019 года. Некоторые СМИ писали, что у нее рак мозга. Долгое время родственники не давали никаких комментариев, позже подтвердили, что у нее диагностировали глиобластому.

В мае Путину рассказали о лечении Анастасии Заворотнюк.

Фото: Instagram/ a_zavorotnyuk