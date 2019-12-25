Путину рассказали о лечении Анастасии Заворотнюк

Институту молекулярной биологии передали клетки её опухоли.

Президенту России Владимиру Путину рассказали о диагнозе и лечении актрисы Анастасии Заворотнюк. Это сделал Директор Института молекулярной биологии имени Энгельгардта Российской академии наук Александр Макаров на совещании по развитию генетических технологий.

По его словам, известная артистка страдает глиобластомой. Институту передали клетки её опухоли. Макаров отметил, что учёные нашли специальные вирусы, которые могут разрушить эту опухоль. Однако случай Заворотнюк, по его мнению, не такой тяжёлый, чтобы применять данные технологии.

Ранее был опубликован официальный диагноз Анастасии Заворотнюк.