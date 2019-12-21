Опубликован официальный диагноз Анастасии Заворотнюк

Сейчас актриса находится дома на самоизоляции.

В прошлом году Анастасия Заворотнюк перенесла две операции по удалению опухоли головного мозга: одну в Германии, вторую в Москве. На днях "Комсомольская правда" позвонила другу Петра Чернышева (супруг актрисы) и узнала хорошую новость.

Анастасию выписали из больницы, так как сейчас период самоизоляции, и она уже может обходиться без круглосуточного наблюдения. Она чувствует себя хорошо. Собеседник "КП" признался, что не сразу поверил, что артистке стало лучше. Спрашивать напрямую у Петра он стеснялся, так как тот остро реагировал на расспросы. О полном выздоровлении пока рано говорить. Есть риск рецидива, опухоль может вырасти снова.

Один из медиков, который не является лечащим врачом Анастасии Заворотнюк, рассказал, что она правда лечилась в Центральной клинической больнице (при Управлении делами Президента РФ). Но находилась она не головной клинике в Москве, а в филиале в подмосковной Барвихе. Диагноз актрисы – глиобластома (рак мозга). Но форма рака у Заворотнюк не смертельная. Сейчас ей намного лучше. По словам врача, сейчас Анастасия Анастасия проходит курс лечения препаратом нового формата, которое доставили из Стэнфордского университета.

Врач отметил, что у актрисы появилась отечность вокруг глаз, после химии у нее выпали волосы, но сейчас отросли снова. У нее большой шанс на выздоровление. Медики надеются, что она сможет жить так же, как раньше.

Друг Петра Чернышева также рассказал, что Анастасия пока не пользуется телефоном, интернетом и не смотрит телевизор, чтобы не волноваться.

В конце прошлого года близкие Заворотнюк показали журналистов, преследующих актрису у больницы

Скриншот документа: Комсомольская правда

Фото: Instagram/ a_zavorotnyuk