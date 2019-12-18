Близкие Заворотнюк показали журналистов, преследующих актрису у больницы

Семья Заворотнюк также рассказала, что некоторые СМИ пытаются подкупить сотрудников больницы, чтобы что-то узнать о состоянии актрисы.

Близкие актрисы Анастасии Заворотнюк пожаловались на преследование со стороны журналистов. В Instagram-аккаунте, созданном в поддержку актрисы, опубликовали снимки журналистов с камерами.

На кадрах показан мужчина с телефоном, который фотографирует больницу, где предположительно находится актриса, на втором снимке уже оператор с профессиональной камерой. Семья Заворотнюк также рассказала, что некоторые СМИ пытаются подкупить сотрудников больницы, чтобы что-то узнать о состоянии актрисы.

Новости о серьезном заболевании Анастасии Заворотнюк начали появляться в августе. Некоторые СМИ написали, что у актрисы рак головного мозга. Семья долго никак не комментировала эту информацию, но потом сообщила, что Анастасия проходит лечение.

Ранее близкие Заворотнюк прокомментировали сообщения о ее параличе.

Фото: Instagram/ podderzhka_azavorotnyuk