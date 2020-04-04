Заворотнюк впервые за время болезни вышла на связь

Актриса впервые за долгое время ответила подписчикам в соцсети.

Актриса Анастасия Заворотнюк впервые за время лечения тяжелой болезни смогла ответить подписчикам в соцсети Instagram. На странице ее поддержки и персональном аккаунте в соцсети появилось поздравление с днем рождения актрисы, к которому с наилучшими пожеланиями присоединились звезды российского шоу-бизнеса. Ей пожелали скорейшего выздоровления и долгих лет жизни.

На поздравление от жены певца Стаса Михайлова Инны Заворотнюк ответила следующее: "Инна, огромное спасибо Вам и Стасу за внимание и такое теплое поздравление! Мне было очень приятно. Ваша Настя" – написала актриса.

Ранее мы сообщали о том, что муж актрисы Анастасии Заворотнюк, которая уже более полугода борется с онкологическим заболеванием, поселился в реабилитационной клинике в Барвихе, чтобы ухаживать за женой. Фигурист Петр Чернышев старается проводить с супругой как можно больше времени и уезжает от нее лишь на работу, и то ненадолго.

Видео: Instagram/a_zavorotnyuk