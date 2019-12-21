Муж Заворотнюк поселился в клинике, чтобы ухаживать за смертельно больной женой

Более полугода актриса борется с онкологическим заболеванием.

Муж актрисы Анастасии Заворотнюк, которая уже более полугода борется с онкологическим заболеванием, поселился в реабилитационной клинике в Барвихе, чтобы ухаживать за женой. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Фигурист Петр Чернышев старается проводить с супругой как можно больше времени и уезжает от нее лишь на работу и то ненадолго. Также Чернышев следит за питанием больной жены, привозит ей лекарства и продукты, в частности, крупу для повышения иммунитета.

Также к звезде сериала "Моя прекрасная няня" часто приезжать мать. Она проводит с артисткой почти весь день и уезжает только вечером. Родственники стараются надолго не оставлять Заворотнюк, отмечает источник Mash.

Недавно дочь Анастасии Анна поделилась в соцсетях своими переживаниями. "Сказать что у меня стресс — это не сказать даже малой части того, через что я сейчас прохожу", - отметила девушка. Она заявила, что многим хотела бы поделиться, однако все это держит "глубоко, внутри сердца". "Надеюсь, вы понимаете, как это сложно", - объяснила Анна.

Чернышев и Заворотнюк вместе уже около 12 лет, у них подрастает дочь Мила. О заболевании Анастасии стало известно в августе прошлого года. Точного диагноза родные актрисы не озвучивают. Однако по просочившейся в сеть информации известно, что Анастасия борется с раком мозга. Многие считают, что болезнь появилась после того, как артистка прибегла к ЭКО.

Ранее мы писали, что Ольга Куриленко заразилась коронавирусом.

Фото: Instagram/a_zavorotnyuk