Ольга Куриленко заразилась коронавирусом

В настоящий момент актриса сидит в изоляции дома.

Украинская и французская актриса Ольга Куриленко, известная по роли девушки Джеймса Бонда в фильме "Квант милосердия", опубликовала в Instagram новый пост. Девушка призналась, что у нее диагностировали новый тип коронавируса.

В настоящий момент актриса сидит в изоляции дома. Куриленко заявила, что болеет почти неделю. Среди основных симптомов у нее наблюдаются температура и слабость. "Будьте осторожны и принимайте это во всерьёз!" – попросила подписчиков знаменитость.

Ранее Piter.TV публиковал большой материал, в котором рассказал, кто из актеров, бизнесменов и спортсменов заразился новым коронавирусом. В списке инфицированных оказались Том Хэнкс с женой Ритой Уилсон, игроки команды "Юта Джаз" Руди Гобер и Эммануэль Мудиай, защитник итальянского футбольного клуба "Ювентус" Даниэле Ругани и др.

"Квант милосердия" – это 24-й фильм об английском агенте Джеймсе Бонде. Картина вышла в прокат в 2008 году и собрала более 586 млн долларов.

Фото: Instagram / olgakurylenkoofficial