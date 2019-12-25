Кто из знаменитостей заболел коронавирусом

По состоянию на 13 марта, коронавирусом нового типа заразились более 135 тысяч человек из 112 стран мира. Болезнь не пощадила никого. В числе инфицированных оказались высокопоставленные чиновники, известные актеры и спортсмены. Том Хэнкс, Даниэль Ругани, Руди Гобер, Софи Грегуар, Филип Янсен… Piter.TV публикует список людей, которых знает весь мир, и которые сейчас борются со смертельно опасной инфекцией.

Знаменитости, заболевшие коронавирусом

12 марта весь мир потрясла новость: "Том Хэнкс с женой Ритой Уилсон заразились коронавирусом". 63-летний актер, известный всему миру по ролям в фильмах "Зеленая миля", "Форрест Гамп", "Изгой" и др., с супругой почувствовали себя плохо во время путешествия в Австралии. Звездная пара пожаловалась на слабость и ломоту в теле. Риту также знобило, у нее поднялась небольшая температура. Супруги обратились за помощью к медикам, которые подтвердили у них наличие коронавируса. Сейчас Том Хэнкс с женой проходят лечение в госпитале австралийского города Голд-Кост.

В этот же день американская Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) объявила о приостановлении сезона. У игрока команды "Юта Джаз" Руди Гобера обнаружили коронавирус.

"Дорогие болельщики, мы приостановили сезон в ответ на пандемию коронавируса. Мы приняли это решение в интересах здоровья болельщиков, игроков и всех, кто причастен к игре", - заявили в НБА, добавив, что пауза продлится не менее 30 дней.

Стоит отметить, что Руди Гобера решили не наказывать за действия, которые он совершил до обнаружения у него болезни. За несколько дней до этого спортсмен присутствовал на пресс-конференции и смеялся над всеобщей паникой, связанной с коронавирусом. Гобер ответил на вопросы журналистов и на прощание в шутку потрогал все микрофоны, лежавшие перед ним.

По информации JDF Sports, положительный тест на коронавирус также сдал другой игрок "Юты Джаз" Эммануэль Мудиай.

На днях новую коронавирусную инфекцию обнаружили у защитника итальянского футбольного клуба "Ювентус" Даниэле Ругани. В настоящий момент болезнь у игрока протекает бессимптомно. Не смотря на это, футболиста поместили на карантин, устанавливаются личности людей, с которыми он контактировал в последнее время.

"Я призываю всех уважать правила, потому что этот вирус не делает различий! Давайте сделаем это для себя, своих близких и тех, кто нас окружает", - написал Ругани в Instagram.

13 марта подтвердилась болезнь у супруги премьер-министра Канады Джастина Трюдо Софи Грегуар. После возвращения из Лондона женщина пожаловалась на недомогание и небольшой жар. Ей сделали тест и подтвердили COVID-19. Сейчас она вместе с мужем находится на карантине.

Из-за смены рабочего режима глава правительства отменил несколько встреч и перевел переговоры в телефонный формат. У него нет симптомов заболевания.

В четверг, 13 марта, коронавирус был диагностирован у главы британской телекоммуникационной компании BT Group Филипа Янсена. По рекомендации медиков, он немедленно самоизолировался и переключился на удаленную работу из дома.

Янсен отметил, что в понедельник, 9 марта, он встречался с представителями рынка мобильной связи. В настоящее время всех участников встречи информируют о произошедшем, а также рекомендуют уйти на карантин.

В офисе BT Group была проведена тщательная уборка, ведется работа с теми, кто контактировал с топ-менеджером.

Массовые заражения коронавирусом выявлены в иранском правительстве. 27 февраля заболевание подтвердили у вице-президента Ирана по делам женщин и семьи Масумех Эбтекаре. 11 марта болезнь выявили у первого вице-президента страны Эсхака Джахангири, а также министра туризма, культурного наследия и ремесел Али Асгара Мунесана и министра торговли, промышленности и шахт Резы Рахмани. Заместитель министра здравоохранения и медицинского образования Ирана Ирадж Харирчи в настоящий момент вылечился.

10 марта стало известно о том, что коронавирусом заболел греческий бизнесмен, владелец английского и греческого футбольных клубов "Ноттингем Форест" и "Олимпиакос" Евангелос Маринакис.

На своей странице в Instagram он заявил, что чувствует себя хорошо, поскольку принимает все необходимые меры и прислушивается к указаниям врачей.

Стоит отметить, что 27 февраля Маринакис присутствовал на матче Лиги Европы между "Арсеналом" и "Олимпиакосом". В пятницу, 6 марта, он побывал на игре "Ноттингем Форест". После игры владелец клуба заходил в раздевалку, где общался с футболистами. В этот день он также сделал несколько фотографий с фанатами.

В числе зараженных коронавирусом знаменитостей также оказались внук последнего австрийского императора Карла I и глава дома Габсбургов Карл Габсбург-Лотарингский, глава МВД Австралии Питер Даттон, главнокомандующий вооруженными силами Польши, генерал Ярослав Мики и др.

Фото:Instagram/tomhanks, rudygobert27, emmanuelmudiay, daniruga, sophiegregoiretrudeau, evangelos.marinakis, Twitter/BT, Massoumeh Ebtekar