Глава МВД Австралии заразился коронавирусом

Сейчас чиновник госпитализирован по решению Минздрава.

Глава МВД Австралии Питер Даттон заразился коронавирусом. Об этом чиновник написал в собственном аккаунте в Twitter. Датон пояснил, что у него зафиксирован COVID-19.

По информации от самого руководителя ведомства внутренних дел Австралии, согласно требованиям медиков, он госпитализирован. Австралиец прошел тест на инфекцию сразу после того, как проснулся с больным горлом и температурой. Он немедленно связался с Минздравом Квинсленда.

Днем министерство здравоохранения проинформировало меня, что тест оказался положительным написал в соцсетях чиновник

Напомним, что с 9 марта вспышка коронавируса признана ВОЗ пандемией. В мире инфекция распространилась на более чем 100 стран. Заразились коронавирусом более 125 тысяч человек. В Австралии из-за угрозы распространения вируса отменили этап Гран-при. В стране на данный момент выявлено 199 случаев заболевания инфекцией.

Ранее хавбек "Челси" Хадсон-Одои заразился коронавирусом, команда на карантине.

Видео: YouTube/Al Jazeera English, Nine News Australia, ABC News (Australia)