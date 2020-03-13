Решение принято оргкомитетом при поддержке большинства команд-участников.

Первый этап "Ф-1"-2020 Гран-при Австралии отменен из-за коронавируса. Об этом говорится на официальном сайте соревнования. В сообщении упоминается, что постановление поддерживается большинством команд-участников. Мнение девяти команд опросили на специальном совещании накануне вечером.

Организаторы приняли решение об обмене гонки после подтверждения инфекции у одного из сотрудников "Макларена". Со вчерашнего для руководство ждало результаты на коронавирус. оказалось, что тест дал положительный результат. Сейчас заразившийся механик находится в больнице. Все контактировавших с ним представителей компании направили на карантин. Остальные члены коллектива покинули Австралию и вернулись в Великобританию.

Ранее оргкомитет принял решение, что Гран-при Китая будет перенесен. Гран-при Бахрейна будет проведен, но без зрителей.

"Макларен" снялся с Гран-при Австралии "Формулы-1".

Видео: YouTube/Aldas