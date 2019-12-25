Эксперты ждут результатов проб изолированных сотрудников двух команд.

Первый этап "Формулы-1" могут отменить из-за коронавируса. Об этом заявил австралиец Бретт Саттон, отвечающий за вопросы здравоохранения в штате Виктория. Слова официального представителя привели журналисты из Grand Prix 247. Именно в данном регионе должно состояться Гран-при международного спортивного турнира по гонкам. По данным чиновника, отмена произойдет, если у сотрудников двух команд будет выявлена инфекция. Сейчас специалисты ждут положительного или отрицательного результата проб.

Если эта ситуация сделает невозможным проведение этапа, значит, так тому и быть. Мы примем такое решение прокомментировал спикер

Напомним, что с 11 марта работник "Макларена" и два сотрудника "Хааса" самоизолировались в отеле. У них появились симптомы заболевания. К 12 марта на самовольный карантин ушли еще два представителя "Хааса".

На данный момент гран-при в Австралии "Формулы-1" запланирован с 13 по 15 марта в Мельбурне.

Чемпионат мира по фигурному катанию отменен из-за коронавируса.

Видео: YouTube/