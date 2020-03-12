  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 10:07
108
lesjasap
Код вставки плеера

Чемпионат мира по фигурному катанию отменен из-за коронавируса

0 0

Предположительно, турнир перенесут на октябрь.

Чемпионат мира по фигурному катанию отменен из-за коронавируса. Решение принято из-за зарегистрированных четырех случаев инфицирования в регионе проведения. Об этом сообщили через Twitter-аккаунт журналисты телеканала CDC. Информацию передает DEITA.RU.

Для правительства канадской провинции (Квебека) постановление далось нелегко. Чиновников поддержали в Федерации фигурного катания Канады. ЧМ решили не проводить в любом виде: со зрителями или без. 

Напомним, что спортивное мероприятие должно было состояться с 16 по 22 марта в Монреале. В ближайшее время Канада объявит о датах переноса состязания на осень 2020. Предположительно, турнир проведут в октябре.

Ранее НБА приостановила сезон после заражения коронавирусом игрока "Юты".
 

Теги: канада, квебек, монреаль, фигурное катание, чемпионат мира
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Спорт,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии