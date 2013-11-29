"Макларен" снялся с Гран-при Австралии "Формулы-1"

У одного из сотрудников команды обнаружен коронавирус.

Команда "Формулы-1" "Макларен" заявила о решении отказаться от участия в Гран-при Австралии, который должен состояться 15-го марта. У одного из сотрудников был диагностирован коронавирус.

"Заболевший сдал необходимые тесты и был изолирован, как только у него проявились симптомы вируса. Сейчас он находится под контролем местных органов здравоохранения. Команда со своей стороны оказывает полное содействие местным властям в их расследовании и анализе" - сообщается в заявлении на официальном сайте "Макларена".

Ранее стало известно, что Гран-при Бахрейна, назначенный на 22-е марта, пройдет без зрителей, а Гран-при Вьетнама, запланированный на 5 апреля, будет отложен на неопределенный срок.

Напомним, что в состав команды пилотов "Макларена" входит российский гонщик Сергей Сироткин. Он занимает должность резервного пилота.

В прошлом году состоялись переговоры о проведении в Санкт-Петербурге этапа гоночной серии "Формула-Е".

Фото: Twitter / @McLarenF1