В первой или второй фразе эпидемии находятся 45 регионов России.

Роспотребнадзор предложил продлить нерабочую неделю в стране на фоне распространения коронавируса. С таким заявлением выступили глава ведомства Анна Попова и вице-премьер Татьяна Голикова.

По словам Анны Поповой, в первой или второй фразе эпидемии находятся 45 регионов России. В остальных субъектах эпидемический процесс нарастает. В связи с чем необходимо принимать свои противоэпидемические действия в зависимости от субъекта страны.

Татьяна Голикова отметила, что продлевать выходные надо отдельно в каждом регионе, в зависимости от ситуации. Сейчас наибольший уровень заболеваемости в Москве, Подмосковье, Петербурге, Коми, Бурятии. При этом десять регионов свободны от коронавируса.

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