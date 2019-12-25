Спрос на доставку продуктов растет лавинообразно: в Москве он увеличился в 20 раз, в Петербурге — в 12 раз.

В среду, 1 апреля, стало известно о том, что доставщики не успевают кормить семимиллионный Петербург. Об этом сообщает "Фонтанка".

По данным аналитиков, из-за самоизоляции спрос на доставку продуктов вырос в Москве в 20 раз, а в Петербурге в 12 раз. Отмечается, что срок доставки также увеличился до 7 дней. Речь идет о сервисе доставки продуктов iGooods, который работает с магазинами Prisma, "Лента", Metro, "ВкусВилл" и "Карусель".

"Мы забираем товары с полок магазинов. И если человек делал заказ неделю назад, то за это время они обновляются полностью. Товар-то есть, но он другой", —скзаано в сообщении.

При этом сервисы доставки готовой еды заявляют, что не испытывают проблем из-за растущего спроса.

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Фото:Piter.TV