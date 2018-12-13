В Петербурге могут провести этап гоночной серии "Формула-E"

Переговоры по данному вопросу должны быть завершены в ближайшее время.

В Петербурге может пройти очередной этап гонок серии "Формула-Е". Об этом ТАСС сообщил генеральный директор "Росгонок" Алексей Титов.

По словам директора компании, данный вопрос активно обсуждается. Уже отобран ряд городских территорий, где возможно провести соревнование. Переговоры по данному вопросу должны быть завершены в ближайшее время.

Ранее "Формула-Е" сезона 14/15 уже проходила в Москве. Летом 2018 года вице-премьер РФ Дмитрий Козак заявил о заинтересованности РФ принять серию еще раз.

Напомним, что "Формула-E" – это класс автогонок на электромобилях с открытыми колесами. Целью серии является исследование и разработка современных электрических авто.

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