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Сегодня, 19:54
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nadiputintseva
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Голикова озвучила дату начала испытаний вакцины от коронавируса

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В испытаниях примут участие 60 добровольцев.

Татьяна Голикова рассказала, когда начнутся испытания вакцины от коронавируса. Вице-премьер сообщила, что тестирование вакцины начнется 29 июня

В испытаниях примут участие 60 добровольцев. В настоящий момент тест-система выявляет антитела к коронавирусу в сыворотке крови. Ее, по словам Голиковой, зарегистрируют к 10-15 апреля.

Вице-премьер рассказала, что сейчас тестируются восемь препаратов для лечения инфекции COVID-19. Достоверная информация об их эффективности появится 10 апреля.
 

Видео: Правительство России, CGTN

Теги: вице-премьер татьяна голикова, коронавирус 2019-ncov, эпидемия
Категории: Тема дня, Лента новостей,

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Аноним
Сегодня 21:24

оно экономист ? и шо с ее арбидолом  и путин с ней по коронавирусу, поэтому и толку нема, один топтун и другой "эконимст" и рф где ?

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