Голикова озвучила дату начала испытаний вакцины от коронавируса

В испытаниях примут участие 60 добровольцев.

Татьяна Голикова рассказала, когда начнутся испытания вакцины от коронавируса. Вице-премьер сообщила, что тестирование вакцины начнется 29 июня

В испытаниях примут участие 60 добровольцев. В настоящий момент тест-система выявляет антитела к коронавирусу в сыворотке крови. Ее, по словам Голиковой, зарегистрируют к 10-15 апреля.

Вице-премьер рассказала, что сейчас тестируются восемь препаратов для лечения инфекции COVID-19. Достоверная информация об их эффективности появится 10 апреля.



Видео: Правительство России, CGTN