У одного из сотрудников компании обнаружили коронавирус.

На карантин отправлены 15 сотрудников McLaren. Все сотрудники, которые были в Австралии не смогут полноценно участвовать в работе коллектива компании. Это связано с тем, что у одного из специалистов выявили коронавирус. Известно, что инфекцией заразился один из механиков McLaren. По информации от Auto Motor und Sport, он занимался дозаправкой болидов перед заездами. Журналисты заметили, что сейчас пострадавший находится в больнице.

Те 14 человек, которые контактировали с ним, останутся в Австралии во временной изоляции. Они будут находиться в том отеле, в котором собиралась жить команда на время гоночного уикенда. Остальные сотрудники компании соберут оборудование и полетят в Великобританию. Однако для них доступ на базу McLaren будет закрыт на две недели. Эксперты считают, что подобное решение ставит под сомнение возможное участие McLaren в этапе Гран При Бахрейна, который состоится через неделю.

В McLaren добавили, что поддерживают решение руководства "Формулы-1", FIA и промоутеров этапа Australian Grand Prix Corporation об отмене соревнований.

