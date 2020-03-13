12 марта тест футболиста на коронавирус показал положительный результат.

Хавбек "Челси" Хадсон-Одои заразился коронавирусом, команда на карантине. Об этом сообщила пресс-служба команды. Известно, что симптомы заболевания у футболиста появились еще 9 марта. Спортсмен сделал тест на коронавирус, а 12 марта результат на него оказался положительным.

Сотрудники клуба, контактировавшие с 19-летним футболистом, будут изолированы. Карантин утвержден в соответствием с директивами правительства Англии. Для этого руководство клуба перекроет часть учебного центра "Челси". Тех, кто не имел тесного контакта с зараженным, просят вернуться к тренировкам.

Сам Хадсон-Одои заявил, что чувствует себя хорошо и готов будет вернуться к работе в ближайшее время. В сезоне 2019/2020 игрок был задействован в 27 матчах. В них ему удалось забить четыре мяча, а также дать шесть результативных передач.

Ранее первый этап "Ф-1"-2020 Гран-при Австралии отменен из-за коронавируса.

Видео: YouTube/The Players" Tribune