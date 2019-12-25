Джастин Трюдо отправился на карантин из-за проверки его жены на коронавирус

Из-за смены рабочего режима Трюдо отменил несколько встреч или перевел их в телефонный формат.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо решил уйти на домашний карантин после того, как у его жены Софи появились симптомы гриппа. Об этом сообщили в канцелярии главы правительства Канады 12 марта.

Накануне супруга Трюдо вернулась из Лондона и заметила у себя вечером небольшой жар. Женщина уже прошла тест на коронавирус, его результаты ожидаются. Сейчас она отправлена на домашний карантин. Джастин Трюдо, пока не имеющий симптомов, также последовал совету медиков и прервал свою ежедневную деятельность, перейдя на работу из дома. Из-за смены рабочего режима Трюдо отменил несколько встреч или перевел их в телефонный формат.

На данный момент в Канаде известно о 103 случаях заболевания коронавирусом, один пациент скончался. Большинство заболевших прибыли в страну из Ирана, Египта и Китая.

Названа последняя страна Европы без коронавируса.

Видео: Global News / YouTube