Близкие Заворотнюк прокомментировали сообщения о ее параличе

К посту прилагается скриншот СМИ, которые опубликовали непроверенную информацию.

Близкие Анастасии Заворотнюк отреагировали на сообщения о параличе у актрисы. Пост появился в Instagram-аккаунте, который посвящён поддержке артистки.

Авторы публикации посоветовали перед Новым годом думать больше о хорошем и не обращать внимание на негатив. К посту также прилагается скриншот СМИ, которые опубликовали непроверенную информацию. При этом, о состоянии Заворотнюк в настоящее время родственники решили не говорить.

Ранее Telegram-канал Mash со ссылкой на источник сообщил, что из-за онкологического заболевания всю правую часть тела артистки парализовало навсегда. Ранее у актрисы диагностировали рак мозга.

Самыми популярными людьми на Украине стали Зеленский и Заворотнюк.

Видео: Instagram/ a_zavorotnyuk, podderzhka_azavorotnyuk