Муж Анастасии Заворотнюк удалил все её фотографии из своего Instagram-аккаунта

По данным инсайдеров, Петр Чернышев тяжело переживает болезнь любимой жены.

В субботу, 23 ноября, пользователи соцсетей заметили, что супруг Анастасии Заворотнюк удалил все её фотографии из своего Instagram-аккаунта. Фигурист "очистил" весь свой профиль.

Также фанаты заметили, что Петр Чернышев отписался от всех своих знакомых. В данный момент его страничка в Instagrm "пустая".

Отмечается, что в профиле Анастасии всё еще есть совместные фотографии с Петром. По данным инсайдеров, Чернышев тяжело переживает болезнь любимой жены.

Напомним, что в конце августа появилась информация, что Заворотнюк борется со смертельной болезнью.

Ранее мы сообщали о том, что Анастасии Заворотнюк показан курс генной терапии. Врач узнал от коллег, что специалисты смогли удалить опухоль в головном мозгу телезведы.

Видео: Instagram/ a_zavorotnyuk