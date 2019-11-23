  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 18:18
86
IRINA_CHALKINA
Код вставки плеера

Муж Анастасии Заворотнюк удалил все её фотографии из своего Instagram-аккаунта

0 0

По данным инсайдеров, Петр Чернышев тяжело переживает болезнь любимой жены.

В субботу, 23 ноября, пользователи соцсетей заметили, что супруг Анастасии Заворотнюк удалил все её фотографии из своего Instagram-аккаунта. Фигурист "очистил" весь свой профиль. 

Также фанаты заметили, что Петр Чернышев отписался от всех своих знакомых. В данный момент его страничка в Instagrm "пустая".

Отмечается, что в профиле Анастасии всё еще есть совместные фотографии с Петром. По данным инсайдеров, Чернышев тяжело переживает болезнь любимой жены.

Напомним, что в конце августа появилась информация, что Заворотнюк борется со смертельной болезнью. 

Ранее мы сообщали о том, что Анастасии Заворотнюк показан курс генной терапии. Врач узнал от коллег, что специалисты смогли удалить опухоль в головном мозгу телезведы.

Видео: Instagram/ a_zavorotnyuk

Теги: заворотнюк, новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости России, Общество,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии